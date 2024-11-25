الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، وأسرى سابقون.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الاثنين/ - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات: رام الله، وأريحا، وجنين، وبيت لحم، والقدس، بعد عمليات اقتحام واسعة، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، بالإضافة إلى عمليات التحقيق الميداني في عدة بلدات.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 11 ألفا و800 مواطن من الضفة بما فيها القدس.