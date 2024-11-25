"الطاقة الإيجابية مفتاح النجاح" ندوة توعوية بمركز شباب إمبابة بالجيزة

نظم حي إمبابة برئاسة المحاسب اشرف بكر - رئيس حي امبابة ندوة بعنوان "الطاقة الإيجابية مفتاح النجاح" بمقر مركز شباب إمبابة، وجاء ذلك انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية نحو إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة وفي إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) ومن أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك تحت متابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، وتحت اشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وقام بإعداد الندوة وإلقائها المدرب هشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز تدريب التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة ، استعرض خلالها العديد من المحاور الهامة والتي كان من اهمها : "مفهوم الطاقة الإيجابية - أهمية الطاقة الإيجابية - مصادر الطاقة الإيجابية - العلاقة بين الطاقة الايجابية والنجاح - تأثير الطاقة الإيجابية على الأداء والإبداع - الطرق التي تساعدك على شحن نفسك بالطاقة الإيجابية - الفرق بين الشخص الإيجابي والسلبي.

كما قامت بتنظيم الندوة وإدارتها رانيا محمود موسى مدير وحدة السكان بحي إمبابة والتي أكدت في كلمتها ضرورة استغلال الطاقات البشرية الكامنة حتي يستطيع الإنسان إثبات نفسه والنجاح في حياته وأن تنفيذ الندوات يهدف إلي معرفة الشباب بقدراته الحقيقية

وتم تنظيم الندوة بالتنسيق مع دكتور يوسف عبد الله مدير عام إدارة شباب شمال الجيزة وعبد الله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة.

وحضر الندوة احمد حسين فؤاد نائب رئيس حي امبابه وناديه على محمود اداره الشباب والرياضه بشمال الجيزه والكابتن إبراهيم عبدالله مدير مركز شباب امبابه ومني ابراهيم وسماء سعيد - مشرفين النشاط بالمركز .

كما حضر الندوة 60 طالب وطالبة من طلبة كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان، وتم تفاعل الحاضرين مع الندوة وأكدوا استفادتهم منها وأنهم سيقوموا بالتعامل بإيجابية وسيكونوا مصدرا لنشر الطاقة الإيجابية بين ذويهم وإقرانهم ومن يتعاملوا معهم وطالبوا بتكرار تلك الندوات.



