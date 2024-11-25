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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يعلن أسماء الفائزين في قرعة ترخيص 20 سيارة

لنقل الركاب بالحامول

تسليم رخص السيارات
تسليم رخص السيارات بالحامول
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قال، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أنه تم الإنتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز الحامول، وأجريت على 150 مواطن ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي ببيلا خلال الفترة من 24 إلي 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحًا أن الجميع سواء دون انحياز ولم يتم استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتى تمت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونيّة واللوائح المنظمة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرعة أجريت بقيام سحب أسماء الفائزين بواقع 20 أساسيًا و20 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ تسليم رخص السيارات بالحامول بكفرالشيخ محافظة كفرالشيخ المراجعة الداخلية والحوكمة