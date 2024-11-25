سفير إسرائيل بواشنطن: وقف إطلاق النار في لبنان خلال أيام

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، إن إسرائيل ربما تكون على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وذلك بعد جولة جديدة من الدبلوماسية المكوكية التي قام بها مبعوث كبير لإدارة الرئيس جو بايدن.



ونقلت صحيفة “ذا ناشيونال” الناطقة باللغة الإنجليزية عن مايكل هيرتزوج قوله: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، قد يحدث ذلك خلال أيام".



ويأتي ذلك بعد زيارات الأسبوع الماضي إلى لبنان وإسرائيل التي قام بها المبعوث الخاص آموس هوشستاين، الذي أطلق جهودا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير.



وبمجرد موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، فإن واشنطن ستنقله إلى بيروت، حيث يعمل مسؤولون حكوميون كوسطاء مع حزب الله، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش.



وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن هناك تقدما لكن لا تزال هناك "تفاصيل فنية" يجب حلها.