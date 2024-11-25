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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بمدينة كفر شكر في القليوبية

الحريق
الحريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية على حريق اندلع داخل مطعم شهير بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق هائل داخل مطعم شهير فى عمارة سكنية داخل الطابق الأرضى بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المساكن والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السيطرة على حريق قوات الحماية المدنية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مدينة كفر شكر