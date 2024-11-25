السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بمدينة كفر شكر في القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية على حريق اندلع داخل مطعم شهير بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق هائل داخل مطعم شهير فى عمارة سكنية داخل الطابق الأرضى بشارع جمال عبد الناصر بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المساكن والمحلات التجارية المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.