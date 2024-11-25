المرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى إعدام نيتنياهو وجالانت وليس إيقافهما

دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى إصدار أحكام الإعدام، وليس مذكرات اعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق يوآف غالانت.



وقال خامنئي: "لقد أصدروا مذكرة اعتقال، هذا ليس كافيا... يجب إصدار حكم الإعدام على هؤلاء القادة المجرمين"، في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال.



وفي قرارهم، قال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائياً عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب كجزء من "هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".