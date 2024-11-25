شعبة المواد الغذائية: انخفاض ملحوظ بأسعار الجبن الرومي والبيضاء بالأسواق

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الجبن الرومي والجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يساهم في تخفيف العبء عن المستهلكين ويعكس التحسن النسبي في سوق المواد الغذائية.

وأوضح المنوفي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أسعار الجبن الرومي قد شهدت انخفاضًا بنحو 3 جنيهات للكيلو مقارنة بسعرها السابق، حيث وصل متوسط سعر الجبن الرومي إلى 259 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن أسعار الجبن الرومي تتراوح حاليًا بين 150 جنيهًا و320 جنيهًا للكيلو، ما يعد تراجعًا ملموسًا مقارنة بالأسعار المرتفعة التي شهدتها السوق في الفترة الماضية.

وفيما يخص الجبنة البيضاء ثلاجة، أشار المنوفي إلى أن أسعارها قد انخفضت بشكل طفيف بنحو 6 جنيهات للكيلو، ليصل متوسط السعر إلى 123 جنيهًا للكيلو، حيث تتراوح أسعارها بين 70 جنيهًا و180 جنيهًا للكيلو.

وأكد المنوفي أن هذه الانخفاضات في الأسعار تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن المعروض من هذه المنتجات في الأسواق وزيادة المنافسة بين الموردين. كما أضاف أن الجمعية تواصل متابعة حركة الأسعار في الأسواق لضمان عدم تلاعب التجار وحماية حقوق المستهلكين.

وأشار المنوفي إلى أن الجمعية تعمل بشكل مستمر على تعزيز التواصل مع التجار والمستهلكين على حد سواء، لضمان وصول المنتجات بأسعار عادلة وجودة عالية. ولفت إلى أن هذه الانخفاضات تعتبر خطوة إيجابية نحو استقرار الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.

ودعا المنوفي كافة المستهلكين إلى متابعة الأسعار والتأكد من جودة المنتجات التي يتم شراؤها، مع التأكيد على أهمية دور الجمعية في حماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقافة الشفافية في السوق المحلي.