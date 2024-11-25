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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفاع سعد الصغير يطالب ببراءته: موكلي يتعاطى "الترامادول" بغرض العلاج

دفاع سعد الصغير
دفاع سعد الصغير
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استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، إلى دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير، خلال جلسة محاكمته بتهمة تعاطي المخدرات.

وطالب دفاع سعد الصغير ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه.

وقال المحامي: “إن سعد الصغير يتعاطي مخدر الترامادول بغرض العلاج وبعرض صحي”، مشيرا إلى أن موكله “كان لا يعرف ماذا يوجد معه فهو لا يعرف القراءة ولا الكتابة”.

اتهام سعد الصغير بحيازة مخدرات

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر.

كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

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