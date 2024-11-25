"السويدي": إنشاء مجلس التنمية الصناعية ساهم في دعم الصناعة المصرية

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة المصرية تهتم بالصناعة بشكل كبير، وهو ما كان واضحًا حينما تم تعيين وزير الصناعة كنائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وأضاف "السويدي" في كلمته خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، اليوم الاثنين، أن قرار تعيين الفريق كامل الوزير كنائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية نقلة كبيرة أدت لإنشاء مجلس التنمية الصناعية، وهو ما ساهم في دعم الصناعة المصرية.

وتابع، أن الصناعة في مصر تشهد الاعتماد على قطاعات كثيرة ومختلفة وتسعى الدولة لإيجاد صناع جدد والحفاظ على الأجيال السابقة، معلقا: "الصناعة مستمرة في مصر مهما حصل مشاكل".

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

كما تشارك قطاعات: صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية، إضافة إلى مستحضرات التجميل .