برلماني: الدولة تواجه التحديات العالمية لضمان استقرار الطاقة

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطاقة.

وأوضح “الجبلاوي” أن الحكومة وعدت بتحسين جودة الكهرباء وإنتاج الطاق الكهربائية بأنواعها بالاعتماد علي مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ، ورغم التحديات العالمية التي تواجه الدولة، حيث نجحت بالفعل في توفير الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية دون انقطاع.

وأشار الجبلاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية الذي عقده امس الاحد ، يأتي في إطار حرص الدولة علي توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، مع انتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، مما يساهم في استقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

كما أشاد النائب بجهود الحكومة في قطاع البترول، خاصة في العمل على زيادة الإنتاج المحلي من خلال تنمية الآبار المكتشفة حديثًا، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية.

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الشركاء لزيادة الإنتاج، مما يساهم في تعزيز فرص جذب المستثمرين للقطاع، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق مستهدفات قطاع البترول والاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.

