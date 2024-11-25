ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مدرب منتخب مصر يصل لمساندة سعد الصغير

محاكمة سعد الصغير
محاكمة سعد الصغير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعد الصغير في تعاطي المخدرات وحضر الدفاع عنه ووصل معتمد جمال مدرب منتخب مصر لمساندة سعد الصغير.


وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن  جهاز الأشعة  أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

سعد الصغير الترامادول الحشيش المخدر القاهرة الدولي النيابة العامة المعمل الكيماوي تعاطي المخدرات جوهر الحشيش جوهر الحشيش المخدر جنايات القاهرة مطار القاهرة الدول