مدرب منتخب مصر يصل لمساندة سعد الصغير

بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سعد الصغير في تعاطي المخدرات وحضر الدفاع عنه ووصل معتمد جمال مدرب منتخب مصر لمساندة سعد الصغير.



وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر إلكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.