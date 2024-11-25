بالصور.. محافظ الجيزة يعاين موقع سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة موقع سوق اليوم الواحد الجاري تجهيزه بشارع الصوامع بحي امبابة، والذي يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإتاحة منافذ سلعية متنوعة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومجابهة الغلاء.

وخلال جولته التفقدية بموقع السوق وجه محافظ الجيزة رئيس حي امبابه برفع كفاءة المنطقة والتأكد من الجاهزية الكاملة للشارع المقرر انعقاد السوق به ومراجعة كفاءة أعمدة الانارة والأرصفة وحالة النظافة ومنع أي إشغالات بالطرق المؤدية للسوق لتيسير الحركة المرورية استعداداً لافتتاح السوق بعد أيام بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال المواطنين وتحقيق الاستفادة منه.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسعار وتوفير السلع بصورة مباشرة للمستهلكين مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع.

وأكد المهندس عادل النجار حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة والثابتة فى كافة الأحياء والمناطق خاصة المناطق ذات الكثافات السكانية العالية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.

وكشف محافظ الجيزة عن انعقاد أسواق اليوم الواحد بأحياء امبابه والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية والمنيرة الغربية كمرحلة أولي لتحقيق اكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.