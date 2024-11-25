أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 732 ألفا و350 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الإثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 732 ألفا و350 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وكالة أنباء /يوكرين فورم/، أن الجيش الروسي تكبد خلال الـ24 ساعة الماضية، 1610 جنود ما بين قتيل وجريح، موضحة أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية 9 آلاف و429 دبابة و19 ألفا و236 مركبة مدرعة و20 ألفا و787 من النظم المدفعية و1254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1004 من أنظمة الدفاع الجوي و2764 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و681 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و29 ألفا و948 من المركبات وخزانات الوقود و19 ألفا و480 طائرة بدون طيار.

