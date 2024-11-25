بمشاركة إسبانية.. مهرجان الفيوم السينمائي الدولي يسلط الضوء على القضايا البيئية والفنون المعاصرة

تنطلق في مدينة الفيوم، اليوم الإثنين 25 نوفمبر فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي للبيئة والفنون المعاصرة، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الإنتاجات السينمائية والفنية التي تعالج القضايا البيئية وتغير المناخ والهجرات الناتجة عن الأزمات البيئية والاجتماعية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 30 نوفمبر 2024.

وتشهد فعاليات المهرجان عرض الفيلم الإسباني "كذلك المطر" للمخرجة إيثيار بويين، يوم 27 نوفمبر بمركز الفيوم للفنون. الفيلم، الذي يُعرض بدعم من ملحقية الشؤون الثقافية والعلمية بسفارة إسبانيا، يتناول قضية خصخصة المياه في مدينة كوتشابامبا البوليفية وما ترتب عليها من احتجاجات عُرفت بـ"حرب المياه" خلال عام 2000.

إلى جانب العروض السينمائية، يقدم المهرجان ملتقى فني يركز على الفنون المعاصرة وفنون الأداء وفنون الفيديو، ويستعرض مواضيع تتعلق بظروف العمل والحياة اليومية في الواحات المصرية. كما يشمل المهرجان معارض للحرف الإبداعية بمشاركة فنانين من أوروبا والمنطقة العربية.

وفي إطار تعزيز الوعي البيئي، يعقد المهرجان بالتعاون مع مكتب شؤون البيئة والتعليم بجامعة الفيوم ندوات وورش عمل للشباب، تناقش تأثير التغير المناخي على بيئات الصيادين والمزارعين في الفيوم.

تتميز الفيوم بطبيعتها الفريدة، حيث تعد من أهم مناطق الواحات المصرية، وتحتضن بحيرة قارون التي تُعد موطناً للتنوع البيولوجي ومحطة هامة للطيور المهاجرة. يُنظم المهرجان برعاية محافظة الفيوم ووزارة الثقافة، وتنفذه مؤسسة مسار للثقافة والفنون.