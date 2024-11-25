بالفيديو.. مدير معهد فلسطين: سلوك "بن جفير" مع المعتقلين غير إنساني وغير مسئول

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن القضاء الإسرائيلي طلب من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، لأنه بعين المسؤولين بعيدًا التراتبية العسكرية وبعيدًا عن القانون وللحسابات الحزبية.

وأضاف مدير معهد فلسطين للأمن في مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم" على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن النظام السياسي في إسرائيل نظام برلماني وليس نظام رئاسي و البرلمان هو من يتحكم بالحكومة ولكن بالنهاية نتنياهو سوف يذهب إلى الأمام، ويخلق أزمة جديدة في إسرائيل بعيدًا عن ذلك أو يتحجج بالحرب من اجل عدم إقالة بن جفير.

وتابع، أن بن جفير يمثل الصهيونية الدينية في إسرائيل وهم يمثلون الغالبية في الحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن سلوك بن جفير مع السجناء الفلسطينيين غير إنساني وسلوك غير مسؤول وهذا أحرج نتنياهو وحكومة إسرائيل أمام الولايات المتحدة الأمريكية وأمام الدول الغربية.