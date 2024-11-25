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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستوطنة "شتولا"

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية
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أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما تم إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لتنبيه المواطنين في المنطقة إلى ضرورة الإسراع في الإخلاء.


وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه تهديدا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدا لمنطقة حارة حريك، بالقرب من مجمع سيد الشهداء بالإخلاء، كما وجه إنذارا الى سكان حلتا الجنوبية، مهددا إياهم بالإخلاء تمهيدا لقصف البلدة.
وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة جناتا - قضاء صور، ما أدى إلى أضرار جسيمة.
وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مستوطنة "شتولا" بالصواريخ.

مسي رة إسرائيلية يحمر الشقيف جنوب لبنان