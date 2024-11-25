غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستوطنة "شتولا"

أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما تم إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لتنبيه المواطنين في المنطقة إلى ضرورة الإسراع في الإخلاء.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم /الاثنين/ أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه تهديدا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدا لمنطقة حارة حريك، بالقرب من مجمع سيد الشهداء بالإخلاء، كما وجه إنذارا الى سكان حلتا الجنوبية، مهددا إياهم بالإخلاء تمهيدا لقصف البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة جناتا - قضاء صور، ما أدى إلى أضرار جسيمة.

وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مستوطنة "شتولا" بالصواريخ.