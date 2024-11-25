بغداد: نسعى لوقف أي عدوان محتمل على العراق

أفاد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، بوجود خطة لتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان لتشمل دولاً أخرى.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر سفراء العراق الثامن حول العالم في بغداد، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع «أي تهديد أو عدوان محتمل» على العراق.

في سياق متصل، كان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد صرح الأسبوع الماضي بأنه أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة أنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق، مؤكداً أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية عن أي أعمال تحدث داخل أراضيها أو تنطلق منها.

كما أفادت تقارير إعلامية أمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، بأن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت الحكومة العراقية من أنها قد تواجه هجوماً إسرائيلياً إذا لم تمنع وقوع هجوم إيراني من أراضيها على إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، شنت إسرائيل هجوماً على منشآت وبنى تحتية عسكرية إيرانية، رداً على هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، وذلك بعد مقتل الأمين العام لجماعة «حزب الله» اللبنانية المتحالفة مع إيران، حسن نصر الله، في سبتمبر الماضي.