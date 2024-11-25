حزب الله يستهدف مستوطنة شتولا شرق الخيام

أصدر حزب الله اللبناني بيانين منفصلين اليوم الاثنين، أعلن فيهما قيام عناصره باستهداف مستوطنة شتولا وتجمع لقوات إسرائيلية شرق مدينة الخيام باستخدام «صلية صاروخية»، وذلك وفقاً لما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

في البيان الأول، الذي نقلته الوكالة، أوضح «حزب الله» أن الهجوم جاء «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه».

وأشار البيان إلى أن الهجوم على مستوطنة شتولا وقع عند الساعة 18:05 من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024.

أما البيان الثاني، فقد ذكر أن الهجوم استهدف تجمعاً لقوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة الخيام، وذلك للمرة السادسة، عند الساعة 23:45 من نفس اليوم، باستخدام صلية صاروخية.

كما أعلن «حزب الله» في اليوم السابق عن هجومه على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وقاعدة غليلوت للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر 2023، وذلك بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان «حزب الله» مساندته لغزة.

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي في الأول من أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.