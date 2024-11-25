إصابة إسرائيلي أثر إطلاق لبنان 20 صاروخا على الجليل الأعلى والغربي

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين أنه رصد حوالي 20 صاروخًا تم إطلاقهم من لبنان باتجاه منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي في أحدث وابل للصواريخ، ما أسفر عن إصابة إسرائيلي.



ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل - عن بيان الجيش - القول إنه تم اعتراض بعض الصواريخ ووجد أن بعضها سقط داخل إسرائيل.

ومن جانبها، قالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إنها تقدم العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا في شمال إسرائيل يعاني من جرح بشظايا في الرأس في أعقاب أحدث وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه نهاريا.