بالفيديو.. خبير أثري يوضح تفاصيل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن هناك اجتماعا بين رئيس الوزراء وزير السياحة ومجموعة من الجهات المتخصصة المشرفة على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات لمتابعة أعمال التطوير، موضحا أن هناك أكثر من محور لعملية التطوير، بداية من المحور الخاص بالطريق السياحي من مطلع شارع اللبيني حتى التقاءه مع طريق الواحات، فضلا عن تطوير المداخل الجنوبية لمنطقة المتحف الكبير، ثم المنطقة المتصلة بين المتحف الكبير والمتحف المصري فيما يسمى بالممشى.

وأضاف “سعد” في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الاثنين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه بضرورة استكمال أعمال التطوير والإنارة وتشجير الحدائق والتجميل ووضع اللوحات الإرشادية التي تتناسب مع شكل المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، فضلا عن عملية إعادة وتجميل شكل المناطق المواجهة للمتحف الكبير سواء كانت مناطق فندقية أو سكنية، عبر تجميل الأسوار ووضع معايير مختلفة تتناسب مع شكل السياحة العالمية.

وتابع: “المتحف الكبير أصبح على مشارف الافتتاح، بالتالي استكمال أعمال التطوير تضيف إلى الصورة الجمالية بشكل المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير الذي سيعتبر هدية مصر إلى العالم”.