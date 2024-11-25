ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14%، ليصل إلى مستوى 30,440.53 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.22%، وصولًا إلى مستوى 3,144.65 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.51%، وصولًا إلى 8,403.38 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.41%، ليصل إلى مستوى 11,562.44 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.39%، وصولًا إلى 6,600.56 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.27%، مسجلًا 13,374.17.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.17%، ليصل إلى مستوى 0.17 نقطة.