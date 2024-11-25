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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم .. "الإنجيلية" تنظم لقاء حول "الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة"

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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ينظم منتدي حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الإثنين، لقاء تحت عنوان “ الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة”، علي مدار يومين بالجلالة - العين السخنة . 

ومن المقرر، أن يشارك بالجلسة الافتتاحية، الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سميرة لوقا رئيس قطاع أول الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية. 

كما من المقرر، أن يشارك الحضور نخبة من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقادة الدينيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

منتدى حوار الثقافات الإنسان في الدولة الوطنية الحديثة الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف