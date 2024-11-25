بالفيديو.. عمرو عجمي: مهرجان أطفال العالم رسالة أن مصر أرض السلام والأمان للجميع

قال عمرو عجمي، مدير مهرجان أطفال العالم، إن الفن هو لغة تواصل عالمية ومهمة بين الأطفال في المهرجان، مشيرًا إلى أن مهرجان أطفال العالم يأتي هذا العام في دورته الخامسة، إذ إنه انطلق منذ 2019، وكل عام في ازدياد وأصبح له بريق وسمعة عالمية كبيرة جدًا وأغلب دول العالم يتسابقوا ليكونوا موجودين في مصر.

وأضاف "عجمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه بمجرد عرض فكرة المهرجان في 2019 على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تبناها جدًا وقدم كل الدعم لنا، موضحًا أن هناك 38 دولة تقدموا للمشاركة في المهرجان وهناك لجنة كبيرة لاختيار الفرق والمجموعات التي تشترك في المهرجان.

وتابع، أن مهرجان رسالة سلام كبيرة جدًا وأن مصر أرض السلام والأمان وأنه يمكن احتضان أكثر من 300 طفل من خارج مصر يتحركوا بحرية ويقدموا فنونهم والأمر ليس فن فقط، ولكن هناك ورش ثقافية وفنية ولقاءات حوارية بين الدول وهي رسالة كبيرة تقدمها مصر.