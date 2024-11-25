ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و 38 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 216 شاحنة و 16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 500 شاحنة و 22 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الاثنين، لمغادرة السفينتين دليلة وامل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت الهيئة، اليوم، وصول وسفر 1210 راكب بموانيها.

إكسبريس الصادرات المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الوارد