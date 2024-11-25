تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة و 38 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 216 شاحنة و 16 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 500 شاحنة و 22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الاثنين، لمغادرة السفينتين دليلة وامل، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2900 طن بضائع و 310 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة.

وسجلت الهيئة، اليوم، وصول وسفر 1210 راكب بموانيها.