محافظ بنى سويف يتابع خطة القوافل الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار السبت والأحد 23و24 نوفمبر الجاري، بقرية معصرة نعسان مركزاهناسيا مكونة من 8عيادات في 7تخصصات (الباطنة،الأطفال ،الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة ،الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1341مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 45 ، معمل طفيليات 73،حالات الأشعة العادية 11،تحويل 2 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 91حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،متابعة الحمل ، تنظيم الاسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 300 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4080 خدمة.

تجدر الإشارة إلى أن تلك القوافل التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.