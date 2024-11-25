الموجة الـ24.. إزالة 169 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده عمرو محمود مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 169 حالة بواقع ( 20حالة تعد بالبناء المخالف على 797 متر أملاك دولة و149حالة على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطا أرض زراعية خاصة )، منذ بدء المرحلة وحتى أمس الأحد، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي، وتم خلالها إزالة 208حالات (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة و140 حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية)، وتستكمل بالمرحلة الثانية الحالية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الشهرالجاري، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.