بالفيديو.. التنمية المحلية: غلق مينائي العريش والغردقة بسبب الطقس السيئ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه كان هناك توقعات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من صباح أمس بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة صاحبها نشاط في الرياح وهو ما يزيد من احساسنا ببرودة الطقس والرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد واضطراب في حالة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط مما أدى إلى ارتفاع الأمواج بحوالي 6 أمتار.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه تم رصد العديد من التغيرات في الطقس في كثيرا من المحافظات، بناء على تقرير مركز السيطرة والسلامة والطوارئ لوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وجهت المسؤولين خاصة في المحافظات المتوقع هطول الامطار بها برفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني إلى جانب الربط مع كل القطاعات الخدمية من مياه شرب وصرف صحي والمراكز والمدن والأحياء.

وتابع: "في شمال سيناء، تم غلق ميناء العريش لانعدام الرؤية الناتج عن سوء الأحوال الجوية من الساعة 6 والنصف صباح أمس لحسن تحسن حالة الجو"، موضحًا أنه جرى غلق ميناء الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية، إلى جانب وقف أعمال الملاحة والصيد في كفر الشيخ في ميناء البرلس اعتبارا من 8 صباح أمس لحين تحسن الطقس.

وأردف، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن سقوط أمطار خفيفة بالأمس في أماكن متفرقة بمحافظة الإسماعيلية، بينما أمطار متوسطة على مركز ومدينة القنطرة غرب، ما أدى إلى تكون المياه، ولكنن سرعان ما تم التعامل مع الأمر ورفعها، متابعا أن بورسعيد شهدت أمطار خفيفة على جميع أنحاء المحافظة، وتم التعامل معها ورفع التراكمات، موضحًا: "الشرقية شهدت نشاطا ملحوظا للرياح، بينما سقطت أمطار خفيفة على جنوب سيناء لم تحدث تجمعات للمياه، أما عن محافظة بني سويف شهدت سقوط أمطارا خفيفة".

وأكد "قاسم" أن محافظة الإسكندرية شهدت نشاط للرياح، أدى إلى سقوط أحد اللافتات الصغيرة المثبتة في الأرض بحي الجمرك، ولكن تم رفعها ونقلها إلى الحي، فضلا عن التنبيه على المحافظات المعرضة لتقلبات الطقس بضرورة توخي الحذر ورفع درجة الاستعداد القصوى.