بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض مستمر بدرجات الحرارة ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، بمعدل درجتين ويتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 19 درجة مئوية وهو ما يجعل الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات النهار وتكون باردة بشكل كبير في فترات الليل، حيث أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن هناك استمرار في نشاط الرياح العالية وتكون أقل من سرعات الرياح بالأمس، وتتراوح من 30 إلى 35 كم على الساعة، ولكنها أقل من الأمس الذي وصل إلى 50 وأكثر من 50 كم على الساعة.

وأوضح، أن هناك استمرار في اضطراب حركة الملاحة البحرية سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، وارتفاعات الأمواج عالية تصل إلى 5 متر على البحر المتوسط و3 متر على البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأجواء ملبدة بالغيوم على مناطق من شمال الجمهورية وفرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة مازالت موجودة على مناطق شمال الجمهورية والتي تحجب جزء من أشعة الشمس وتقل معها فرص الأمطار.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار ستكون خفيفة وعلى مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي والوجه البحري، مؤكدة أن العنصر الأهم هو انخفاض درجات الحرارة المستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.