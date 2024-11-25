جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يتفقد المخابز والمدارس بقريتى بدواي وميت عنتر

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، جوله تفقدية مفاجئة بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة وميت عنتر التابعة لمركز طلخا.
وتفقد المحافظ، مدرسة ميت عنتر للتعليم الاساسي ومدرسة الشهداء الثانوية المشتركة ببداوي للإطمئنان علي سير العملية التعليمية والتقي بطاقم المعلمين بالمدارس والتلاميذ واستمع الي مقترحاتهم للعمل الجاد لتطوير العملية التعليمية.
كما تفقد اللواء "مرزوق" احد المخابز بقرية بدواي والمخابز بقرية ميت عنتر للاطمئنان علي انتاجية الخبز بالمواصفات والاوزان المقررة وعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لاكثر من بطاقتين للفرد الواحد مؤكدا علي اهمية الالتزام بموصفات جودة الانتاج.
كما تفقد محافظ الدقهلية شوارع القريتين للإطمئنان علي مستوي النظافة وأكد علي المتابعة المستمرة لاعمال رفع القمامة وتحسين مستوي الخدمة لمقدمة للمواطنين مشيرا الي ضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية للعمل في جمع ونقل القمامة بالقري علي مستوي المحافظة.
وأكد اللواء"مرزوق"، أن جولاته مستمره علي كافة القطاعات للتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وذلك تحقيقا لرضا المواطن سواء في مجال ( التعليم - الصحه - التموين - مراقبة الأسواق - النظافه - الاشغالات ) وغيرها.