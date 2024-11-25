ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يتفقد المخابز والمدارس بقريتى بدواي وميت عنتر

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، جوله تفقدية مفاجئة بقرية بدواي التابعة لمركز المنصورة وميت عنتر التابعة لمركز طلخا.

وتفقد المحافظ، مدرسة ميت عنتر للتعليم الاساسي ومدرسة الشهداء الثانوية المشتركة ببداوي للإطمئنان علي سير العملية التعليمية والتقي بطاقم المعلمين بالمدارس والتلاميذ واستمع الي مقترحاتهم للعمل الجاد لتطوير العملية التعليمية.

كما تفقد اللواء "مرزوق" احد المخابز بقرية بدواي  والمخابز بقرية ميت عنتر للاطمئنان علي انتاجية الخبز بالمواصفات والاوزان المقررة وعمليات صرف الخبز للمواطنين وفقا للبطاقة التموينية وعدم الصرف لاكثر من بطاقتين للفرد الواحد مؤكدا علي اهمية الالتزام بموصفات جودة الانتاج.

كما تفقد محافظ الدقهلية شوارع القريتين للإطمئنان علي مستوي النظافة وأكد علي المتابعة المستمرة لاعمال رفع القمامة وتحسين مستوي الخدمة لمقدمة للمواطنين مشيرا الي ضرورة تفعيل دور الجمعيات الاهلية للعمل في جمع ونقل القمامة بالقري علي مستوي المحافظة.

وأكد اللواء"مرزوق"، أن جولاته مستمره علي كافة القطاعات للتأكد من حسن تقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وذلك تحقيقا لرضا المواطن سواء في مجال ( التعليم - الصحه - التموين - مراقبة الأسواق - النظافه - الاشغالات ) وغيرها.

IMG-20241125-WA0035
IMG-20241125-WA0035
IMG-20241125-WA0004
IMG-20241125-WA0004
IMG-20241125-WA0031
IMG-20241125-WA0031
IMG-20241125-WA0037
IMG-20241125-WA0037
IMG-20241125-WA0006
IMG-20241125-WA0006
IMG-20241125-WA0012
IMG-20241125-WA0012
IMG-20241125-WA0018
IMG-20241125-WA0018
IMG-20241125-WA0008
IMG-20241125-WA0008
IMG-20241125-WA0014
IMG-20241125-WA0014
IMG-20241125-WA0019
IMG-20241125-WA0019
IMG-20241125-WA0015
IMG-20241125-WA0015
IMG-20241125-WA0028
IMG-20241125-WA0028
IMG-20241125-WA0033
IMG-20241125-WA0033
IMG-20241125-WA0002
IMG-20241125-WA0002
IMG-20241125-WA0029
IMG-20241125-WA0029
IMG-20241125-WA0003
IMG-20241125-WA0003
IMG-20241125-WA0036
IMG-20241125-WA0036
IMG-20241125-WA0009
IMG-20241125-WA0009
IMG-20241125-WA0032
IMG-20241125-WA0032
IMG-20241125-WA0005
IMG-20241125-WA0005
IMG-20241125-WA0011
IMG-20241125-WA0011
IMG-20241125-WA0017
IMG-20241125-WA0017
IMG-20241125-WA0007
IMG-20241125-WA0007
IMG-20241125-WA0013
IMG-20241125-WA0013
IMG-20241125-WA0020
IMG-20241125-WA0020
IMG-20241125-WA0026
IMG-20241125-WA0026
IMG-20241125-WA0016
IMG-20241125-WA0016
IMG-20241125-WA0022
IMG-20241125-WA0022
IMG-20241125-WA0001
IMG-20241125-WA0001
IMG-20241125-WA0034
IMG-20241125-WA0034
IMG-20241125-WA0024
IMG-20241125-WA0024
IMG-20241125-WA0030
IMG-20241125-WA0030
الجمعيات الاهلية الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مجال التعليم ميت عنتر