رئيس جامعة قناة السويس: حريصون على تعزيز التواصل مع طلاب المدارس لتعريفهم بالحياة الجامعية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تُولي اهتماماً خاصاً بتعزيز التواصل مع طلاب المدارس لتعريفهم بالحياة الجامعية ودورها الأكاديمي والمجتمعي.

واستقبلت الجامعة وفداً طلابياً من مدرسة الإسماعيلية الرسمية للغات ومدرسة العقادة

الابتدائية ضمن سلسلة الزيارات المدرسية التي تنظمها إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أهمية هذه الزيارات في تنمية وعي الطلاب بالأنشطة العلمية والمجتمعية التي تقدمها الكليات، مؤكدةً أن الجامعة مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والتعليم.

شملت الزيارات كليتي الطب البيطري والزراعة، حيث تمت تحت إشراف الأستاذة الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والأستاذ الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة.

كما أشرف على التنفيذ الأستاذ الدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت الجولة بكلية الطب البيطري حيث زار الطلاب متحف الحياة البرية.

وخلالها قدم الدكتور جمال جمعة مدني، الأستاذ المتفرغ بالكلية، شرحاً تفاعلياً حول بيئات الحيوانات البرية، أنماط هجرة الطيور، والأنواع المختلفة من الطيور البرية والحيوانات المفترسة.

بعد ذلك، توجه الطلاب إلى كلية الزراعة، حيث استمعوا إلى ندوة علمية حول التنوع البيولوجي قدمها الدكتور محمد شبل، الأستاذ بقسم وقاية النبات.

تناولت الندوة أهمية التنوع البيولوجي، أنواع الحشرات والنحل، ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي.

كما تضمنت الزيارة جولة في قسم الألبان، حيث شاهد الطلاب عمليات تصنيع منتجات مثل الجبن الدمياطي والقريش، الزبادي، والآيس كريم.

وقام الأستاذ وليد غريب، مدير الإنتاج، بمرافقة الطلاب وشرح خطوات التصنيع.

قامت بتنظيم الزيارات الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تُعد هذه الزيارات دليلاً على حرص جامعة قناة السويس على تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مع تعزيز دورها المجتمعي في رفع الوعي العلمي لدى الأجيال الناشئة.