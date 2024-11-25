تايوان ترصد منطاد صيني لأول مرة منذ 6 أشهر

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، أنه جرى رصد منطاد صيني فوق البحر إلى الشمال من تايوان، وهي المرة الأولى منذ أبريل التي تعلن فيها عن مثل هذه الواقعة فيما تراه تايبيه جزءاً من نمط أنشطة معادية تمارسها بكين ضدها.

واشتكت تايوان، التي تعدُّها الصين جزءاً من أراضيها، من أن نشاط المناطيد الصينية زاد على «نطاق غير مسبوق» خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في تايوان في يناير الماضي.

وقالت الوزارة، في تحديثها الصباحي المعتاد للأنشطة العسكرية الصينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إنه تم منطاد واحد في الساعة 6:21 مساء (10:21 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد على بعد 60 ميلاً بحرياً (111 كيلومتراً) شمال ميناء كيلونج التايواني.

وأضافت الوزارة أن المنطاد اختفى بعد نحو ساعتين بعد أن حلق على ارتفاع عشرة آلاف متر لكن دون أن يعبر تايوان نفسها، ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق.

ورفضت الصين من قبل شكاوى تايوان بشأن المناطيد، قائلة إنها مخصصة لأغراض الأرصاد الجوية ولا ينبغي تضخيم أمرها لأسباب سياسية.