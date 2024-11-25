رومانيا.. "جيورجيسكو" يفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في رومانيا، اليوم /الاثنين/ تصدر المرشح المستقل "كالين جورجيسكو" (62 عاما) نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 22.59% من الأصوات، وفق النتائج الأولية التي جاءت عكس ما أظهرته استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسابيع الماضية.



وذكر تلفزيون /بى أف أم تى فى/ أن جيورجيسكو ـ وهو موال لروسيا ـ تمكن من جذب الناخبين في الأيام الأخيرة من خلال حملة (تيك توك) انتشرت بسرعة كبيرة، وركزت على ضرورة وقف المساعدات لأوكرانيا.

وأشار إلى أنه - بعد فرز 98.66% من الأصوات، حصل كالين جورجيسكو على 22.59% من الأصوات، مقابل 19.55% لمارسيل سيولاكو، وتأتي إيلينا لاسكوني، عمدة بلدة صغيرة من يمين الوسط، في المركز الثالث بنسبة 18.84%، ويجب أن يكتفي جورج سيميون من حزب AUR (التحالف من أجل وحدة الرومانيين)، الذي كان يفضله اليمين المتطرف قبل الانتخابات، بالحصول على المركز الرابع بنسبة 13.94%.

ويجري هذا التصويت قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من ديسمبر المقبل؛ ما يعني أن المشهد السياسي الروماني قد يصبح مختلفًا تمامًا قبل نهاية عام 2024.

ويتولى الرئيس فترة ولاية مدتها خمس سنوات ويتمتع بسلطات كبيرة في اتخاذ القرار في مجالات مثل الأمن القومي والسياسة الخارجية.