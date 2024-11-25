الاحتلال الإسرائيلي يواصل اقتحام المغير شرق رام الله لليوم الثاني على التوالي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الاثنين/ اقتحامها لقرية المغير شرق رام الله، لليوم الثاني على التوالي.



وأفادت مصادر أمنية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام القرية الذي بدأ منذ مساء أمس الأول /السبت/، وسط اجراء تحقيق ميداني مع عدد من الشبان، واحتجاز عدد منهم لساعات طويلة في ظل الظروف الجوية الباردة.

وأوضحت مصادر محلية في القرية أن الدراسة تم تعليقها في مدارسها لليوم الثاني في ظل تواصل الاقتحام، وأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة نحو القرية.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات شرق قلقيلية.