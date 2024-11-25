اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا

يُعقد اليوم، الاثنين، الاجتماع الفني لمباراة الاهلى واستاد أبيدجان الإيفواري لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين أرض الملعب، والزي الخاص والحضور الجماهيري وغيرها من ترتيبات المباراة.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان بطل كوت ديفوار فى السادسة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة في حضور 30 ألف مشجع في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

ويلعب الأهلي، حامل اللقب، ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، غدًا الإثنين، المؤتمر ‏الصحفي الخاص بمباراة الأهلي واستاد ‏أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا.‏

ينطلق المؤتمر في الثانية عشرة والنصف، ويقام في استاد القاهرة الدولي، للرد على أسئلة وسائل الإعلام ‏المختلفة حول المباراة.‏

تدريبات الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب مباراة الاتحاد السكندري التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

خاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجيم، قبل الانتقال إلى بقية فقرات المران التي شملت جوانب خططية متنوعة، في إطار ‏الاستعداد للمباراة المرتقبة.‏

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.