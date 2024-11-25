دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان الإيفواري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
من المقرر أن ينطلق المران في السادسة مساءً على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وعاد الفريق للتدريبات امس استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وتأهل إلى دور المجموعات، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ32 من البطولة التي يحمل لقبها.