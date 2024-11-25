دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان ‏الإيفواري في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن ينطلق المران في السادسة مساءً على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وسيتم السماح ‏لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏

‏وعاد الفريق للتدريبات امس استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء المقبل، في أولى ‏مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتأهل إلى دور المجموعات، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ‏‏32 من البطولة التي يحمل ‏لقبها.