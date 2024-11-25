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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فريق استاد أبيدجان ‏الإيفواري في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن ينطلق المران في السادسة مساءً على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، وسيتم السماح ‏لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏
‏وعاد الفريق للتدريبات امس  استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء المقبل، في أولى ‏مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وتأهل إلى دور المجموعات، بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ‏‏32 من البطولة التي يحمل ‏لقبها. 

 

مباراة الأهلي واستاد ‏أبيدجان الإيفواري دوري أبطال أفريقيا تدريبات الأهلي