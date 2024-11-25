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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير الإماراتي لدى واشنطن: مقتل الحاخام الإسرائيلي جريمة ضد الإمارات

السفير الإماراتي
السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة
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وصف السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان بأنه "جريمة ضد الإمارات"، وقال إن "جريمة قتل الحاخام كوجان كانت أكثر من مجرد جريمة في الإمارات العربية المتحدة، بل كانت جريمة ضدها".


وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن واشنطن نددت بحادث مقتل الحاخام اليهودي تسفي كوجان في الإمارات، ووصفت الحادث بأنه "جريمة شنيعة بحق جميع من يدافع عن السلام والتسامح والتعايش".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، في تصريح صحفي، إن الحادث اعتداء على الإمارات وموقفها الرافض للتطرف العنيف بجميع أشكاله.
وأشاد بالجهود السريعة التي بذلتها السلطات الإماراتية والتي احتجزت الآن المشتبه بهم، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وكل من يدعمهم بشكل كامل.

السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان