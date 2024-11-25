أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

سجلت أسعار الذهب في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، تحركا طفيفا، بالتزامن مع عودة الارتفاعات مرة أخري، التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية.

حسب الأسعار المعلنة من منصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجل سعر الذهب عيار 21 عند مستوي نحو 3780 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 3240 جنيها.



سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ 2520 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء الجنيه الذهب ليسجل حوالي 30 ألفا و240 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2662 دولارا.

أسعار الذهب العالمي تشهد تغيرات بين الصعود والهبوط وفقًا لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، بعد إرتفاع الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.

وسجلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعا بنسبة 6.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي السبت الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 6 %، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، حسب تقرير منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

جدير بالذكر، أن أرصدة الذهب المدرجة لدى البنك المركزي، شهدت ارتفاعا لتصل إلى 545.310 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 517.147 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وذلك وفقا لما كشفته القائمة المالية الصادرة عن البنك المركزي.