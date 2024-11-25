اليوم.. ثاني جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة مخدرات

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.

وكانت أجلت المحكمة الجلسة السابقة لجلسة اليوم، بعدما أحالت سعد الصغير لمصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي بإن كان يتعاطى مواد مخدرة أم لا وتحديد جلسة اليوم لنظر ذلك.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 19 شمال القاهرة برئاسة المستشار ناجي الحايس.

وكانت النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى إثر ذلك ضُبط المتهم، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

وشهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي.