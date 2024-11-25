الذهب يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع

صعدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وبحسب “رويترز” ، يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي.

المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 00:14 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2719.19 دولار للأونصة، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.

وعادة ما يرتفع الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وفي بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

الفائدة الأمريكية

وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51% أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.39 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.34% إلى 966.88 دولار، وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1017.28 دولار للأونصة.