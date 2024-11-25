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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فوز ياماندو أورسي بالانتخابات الرئاسية في أوروجواي

ياماندو أورسي
ياماندو أورسي
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أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أوروجواي، اليوم /الاثنين/ فوز مرشح المعارضة اليساري "ياماندو أورسي" في جولة الإعادة، وذلك بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.


واعترف مرشح يمين الوسط ألفارو دلجادو - وفقا لقناة (كانال 12) المحلية - بفوز منافسه اليساري ياماندو أورسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوروجواي، خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره. 
وقال دلجادو:"اليوم، اختار شعب أوروجواي من سيتولى رئاسة الجمهورية"..مضيفا "أحيي ياماندو أورسي نيابة عن جميع الجهات الفاعلة في الائتلاف (الحكومي) التي دعمتني في الجولة الثانية".
وحصل ياماندو أورسي على 49.5% من الأصوات مقابل 45.9% لمنافسه ألفارو دلجادو؛ استنادًا إلى بيانات معهد (سيفرا).

النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أوروجواي ياماندو أورسي