فوز ياماندو أورسي بالانتخابات الرئاسية في أوروجواي

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أوروجواي، اليوم /الاثنين/ فوز مرشح المعارضة اليساري "ياماندو أورسي" في جولة الإعادة، وذلك بعد فرز 99% من أصوات الناخبين.



واعترف مرشح يمين الوسط ألفارو دلجادو - وفقا لقناة (كانال 12) المحلية - بفوز منافسه اليساري ياماندو أورسي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوروجواي، خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره.

وقال دلجادو:"اليوم، اختار شعب أوروجواي من سيتولى رئاسة الجمهورية"..مضيفا "أحيي ياماندو أورسي نيابة عن جميع الجهات الفاعلة في الائتلاف (الحكومي) التي دعمتني في الجولة الثانية".

وحصل ياماندو أورسي على 49.5% من الأصوات مقابل 45.9% لمنافسه ألفارو دلجادو؛ استنادًا إلى بيانات معهد (سيفرا).