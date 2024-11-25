بمشاركة مصر.. وقف الحرب في لبنان وغزة يتصدر اجتماعات مجموعة السبع بإيطاليا

يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، اليوم الاثنين، مع دخول الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط مراحل حاسمة في ظل ضغوط لدفع الجهود الدبلوماسية قبل تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الأمور في الولايات المتحدة.

وتأتي الآمال في التوسط لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة على رأس جدول أعمال اجتماع مجموعة السبع خارج روما، والذي يضم وزراء من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفي اليوم الأول من الاجتماع، الذي يستمر يومين، ينضم إلى مجموعة السبع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية: "مع الشركاء يتم بحث سبل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان ومبادرات لدعم السكان وتعزيز أفق سياسي موثوق للاستقرار في المنطقة".

بحسب "أسوشيتد برس"، تعمل "الخماسية" المكونة من الولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن والإمارات على وضع اللمسات الأخيرة على خطة "اليوم التالي" لغزة، وهناك بعض الإلحاح لإحراز تقدم قبل أن تتولى إدارة ترامب السلطة في يناير، في ظل مخاوف من أن يتبع الرئيس الأمريكي المنتخب سياسة تفضل إسرائيل بقوة على تطلعات الفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي المضيف أنطونيو تاجاني بنداً آخر إلى جدول أعمال G7، الأسبوع الماضي، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.