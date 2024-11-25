اليوم.. طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 19 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ويتوقع الخبراء نشاط الرياح على مناطق متفرقة تشمل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تُسجل أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وسط سيناء، مدن القناة، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وتمتد خفيفة إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 14 درجة.