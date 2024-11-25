استدعاء أمريكي للملياردير الهندي «جوتام أداني» في قضية الرشوة

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 07:43 ص

استدعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الملياردير الهندي "جوتام أداني" لبيان موقفه من اتهامات بدوفع رشاوى بأكثر من 250 مليون دولار للفوز بعقود للطاقة الشمسية.

وذكرت وكالة "برس تراست" الهندية، أنه تم رسال أوامر الاستدعاء إلى مقار إقامة أداني في مدينة أحمد آباد غرب الهند، ومن المتوقع الرد في غضون 21 يوما، نقلا عن إشعار صدر في 21 نوفمبر عبر محكمة مقاطعة المنطقة الشرقية من نيويورك.

وذكر الإشعار أنه سيتم إصدار حكم غيابي ضد جوتام أدانى إذا لم يردا في الوقت المحدد..وفي20 نوفمبر، أعلن المدعون الأميركيون، لائحة اتهام جنائية ضد "أداني" وآخرين فيما يتعلق باتهامات الرشوة، بينما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوجيه اتهامات منفصلة له في دعوى مدنية.

ونفت "أداني جروب" ارتكاب أي مخالفات، وقال المدير المالي "جوجيشيندر سينج" - بمنشور على منصة (إكس) - إن المجموعة سترد علنًا على الاتهامات بعد مراجعة قانونية شاملة، مشيرا إلى أن الاتهامات هي مجرد ادعاءات وأن المتهمين يدفعون ببراءتهم حتى تثبت الإدانة.