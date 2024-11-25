باكستان: ارتفاع الإصابات بشلل الأطفال إلى 55 حالة

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية تسجيل 3 إصابات جديدة بمرض شلل الأطفال؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمرض في عموم البلاد خلال العام الحالي إلى 55 إصابة.

وذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه تم رصد إصابتين بالمرض بمنطقة "جعفر آباد" وبلدة "زوب" في إقليم "بلوشستان"، فيما سجلت السلطات الإصابة الثالثة في مقاطعة "ديرا إسماعيل خان" بإقليم "خيبر بختونخوا".

وأوضحت أن إقليم "بلوشستان" ما زال يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بالمرض بعد أن سجل 26 إصابة، يليه إقليم "خيبر بختونخوا" والتي سجلت فيه 14 حالة، ثم إقليم السند 13 حالة، بالإضافة إلى حالة واحدة في إقليم "البنجاب" وأخرى في "إسلام آباد".

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.