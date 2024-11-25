أعلنت السلطات البريطانية مصرع شخص جراء العاصفة "بيرت" التي تجتاح البلاد مصحوبة بثلوج كثيفة وأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وذكرت شرطة مقاطعة (هامبشاير) - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية الأحد - أن رجلًا يبلغ 60 عامًا لقي مصرعه إثر سقوط شجرة على سيارته بالقرب من مدينة "وينشستر".

فيما تمكنت خدمات الإطفاء والإنقاذ في "شمال ويلز" من إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال من منزلهم عقب وقوع انهيار أرضي بالمنطقة، ويخضعون حاليا للفحص من قبل أطقم الإسعاف لتقييم حالتهم الصحية.

من جانبها..أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات من هطول أمطار وهبوب رياح لأجزاء مختلفة بالبلاد، كما تم إصدار عشرات التحذيرات من وقوع فيضانات في كل من "انجلترا" و"ويلز" و"اسكتلندا".

وتسببت العاصفة في حالة فوضى وتعطيل جزئي لحركة السفر، إذ تعرض ركاب السكك الحديدية والمسافرون جوًا وبرًا لتأخر رحلاتهم أو إلغائها، علاوة على انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.