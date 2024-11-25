إيران تُعلن إجراء جولة جديدة من المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن برنامجها النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء جولة جديدة من المباحثات، هذا الشهر، مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووي الإيراني والصراع في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد- إن اجتماعًا يضم مساعدي وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيُعقد، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع المرتقب من المقرر أن يناقش القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما فيها العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وكذلك الموضوع النووي.

وتابع المتحدث الإيراني أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للمحادثات التي أنجزت مع الدول الأوروبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.