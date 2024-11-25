وكالة التعاون اليابانية توقع مشروع تعاون فني مع إندونيسيا لتعزيز إدارة وتنمية الأراضي

وقّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) على مشروع تعاون فني مع حكومة إندونيسيا، تحت عنوان "مشروع تنمية القدرات لصنع سياسات تنمية الأراضي وتحسين إدارة بنك الأراضي".

واستعرض بيان صادر عن وكالة (جايكا) الخطوط العريضة للمشروع الذي يستهدف منطقة العاصمة الخاصة بجاكرتا، بهدف وضع سياسات لتنمية الأراضي وتطور أدوات إرشادية وإدارية مناسبة حتى تتمكن الجهات المنفذة من تعزيز تأمين الأراضي.

وأضاف البيان أن فترة تنفيذ المشروع المخطط لها تبلغ 36 شهرًا، على أن تتولى وزارة الشئون الزراعية والتخطيط والوكالة الوطنية للأراضي وهيئة بنك الأراضي تنفيذ المشروع.

وأفاد البيان أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة مثل الهدف التاسع الذي يتعلق بالصناعة والابتكار والبنية الأساسية، والهدف الحادي عشر الذي يتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.