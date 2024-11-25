من برجك اعرف موهبتك

يتمتع كل إنسان بمواهب حقيقية عالية المستوى، فهي تضفي طابعاً حيوياً على شخصيته يجعله متميزاً عن الآخرين.

إن اكتشاف هذه المواهب هو رحلة طويلة نكشف من خلالها عن السمات الشخصية الفريدة التي تختلف عن الآخرين، ونتيجة لهذا الاختلاف تختلف الأبراج التي تنتمي إليها هذه الشخصيات، حيث أن كل برج له خصائصه الشخصية تظهر موهبته الدفنية الفريدة التي تميزه عن الآخرين.



وفي هذه السطور نخوض رحلة اكتشاف موهبة كل برج حسب صفاته الشخصية التي تميزه عن الآخر، لنلقي ضوءا لكل من يريد التعرف على موهبته والتحقيق فيها ليحقق شخصية مميزة تميزه عن غيره.

برج الحمل



يوصف بالعلامة النارية، ولذلك فهو ذكي ومتحرر، ويميل دائماً إلى الثقة بنفسه، ويميل إلى الشجاعة في اتخاذ قراراته، ولذلك فهو يحب الحرية، ومن ثم تصبح موهبته حبه للرقص.



برج الثور

محب للرفاهية ولديه حاسة تذوق رفيعة للطعام وإعداده، كما أن لديه القدرة على التمييز بين جميع أنواع الأطعمة، ألذها وأفضلها وأقلها، وعليه فإن موهبته تظهر في حبه وشغفه بالطبخ.



الثور

يوصف بقدرته الفائقة على التعبير، وقد تتجلى قدرته الفائقة في قدرته على نقل ما يريد قوله بالضبط، وما يريد الآخرون سماعه، كما يتفوق في قدرته على التعبير، وعليه قد تتجلى موهبته في قدرته على كتابة الشعر وفن الخطابة.



سرطان

وينسب إلى الأبراج المائية، ولذلك فهو عاطفي وحساس، ويمكن وصفه بأنه ذو تأثير جيد على الآخرين واحتوائه، وعليه قد تظهر موهبته في كونه معالجاً روحانياً لتأثيره الطيب في تعاملاته مع الآخرين.



الأسد

يوصف بأنه يتمتع بثقة شديدة في نفسه، ولذلك فهو يتميز بجاذبيته التي تمنحه كاريزما مبهرة تجعله قادرا على التعبير عن نفسه، ولذلك فهو موهوب في التمثيل والأداء المسرحي.



العذراء

يميل نحو المثالية، فهو يحب التفاصيل، ويدقق فيها، ويتحرى جمال دقتها. وعليه فهو موهوب في فن الكتابة والتصميم.



الميزان

يوصف بأنه برج رومانسي، ولذلك فهو حساس ويميل إلى جمع المتخاصمين والصلح بين الناس، كما يوصف بأنه محب للطبيعة، ولذلك يميل إلى أن يكون لديه موهبة تصميم الأشياء.



العقرب

يوصف بأنه برج مائي، وبالتالي يوصف بحدسه القوي، وهذه القدرة التي يمتلكها برج العقرب تجعله قادراً على قراءة الشخصيات بطريقة حقيقية، مما يمكنه من القدرة على التحليل ومن ثم التحقيق الجيد والقدرة على التحليل وكشف الأكاذيب.



برج القوس

يوصف بالطاقة الإيجابية، فهو يميل إلى النشاط والحيوية، كما أنه يرغب في المغامرة، مما يعني أنه يستطيع تحويل المواقف الصعبة إلى مواقف ترفيهية، وبالتالي تصبح موهبته في تنظيم الحفلات.



بُرْجُ الجَدْي

يميل إلى العقلانية المفرطة، مما يجعله يميل إلى كل ما هو ساخر وكوميدي، وبالتالي تظهر موهبته في كتابة المواقف الكوميدية التي تثير الضحك، بالإضافة إلى أن عقلانيته تمنحه موهبة التخطيط الجيد.



برج الدلو

يميل إلى كل ما هو مثير للتعبير عن نفسه، كما أنه لا يميل إلى ما يعتقده الآخرون، وبالتالي قد يميل إلى قيادة الثروة.



الحوت

برج مائي وخيالي، يتمتع بخيال خصب، فهو يميل إلى كل ما يروق الخيال، وعليه تظهر موهبته في الفن، وخاصة حبه للرسم.