مصرع 22 مهاجرا صوماليا إثر انقلاب قاربين قرب سواحل مدغشقر

قالت الحكومة الفيدرالية الصومالية "إن الجهود جارية لإعادة المواطنين الصوماليين الذين تم إنقاذهم من مياه مدغشقر".

وبعث وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية داود أويس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية- اليوم الأحد، بتعازيه لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء غرق سفينة كانوا يستقلونها والبالغ عددهم 22 شخصا، مشيرًا إلى أن الأشخاص الـ 48 الذين تم إنقاذهم هم الآن في أيدي حكومة مدغشقر.

وقال وزير الإعلام الصومالي "إن الحكومة الصومالية ترسل مسؤولين إلى هناك لمعرفة أحوال المواطنين الصوماليين ومن أين أتوا، وسيتم التأكد من أن جميع المتضررين صوماليون".

وأضاف الوزير الصومالي أن الحكومة ستجري تحقيقات بشأن ملابسات الكارثة والمتورطين فيه، محذرا الشباب الصومالي من مغبة خطر التهريب بطريقة غير شرعية.