شهيدان فلسطينيان أحدهما طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد

استشهد طفل وشاب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، اندلعت على إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، ما أدى إلى استشهاد طفل (13 عامًا)، وشاب (20 عامًا).

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر طبية وشهود عيان، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي بكثافة ومن مسافة قريبة صوبهما، ما أدى إلى إصابتهما بعدة رصاصات، خاصة في الأجزاء العلوية من جسديهما.

وأشارت الوكالة إلى أن جنود الاحتلال منعوا مركبات الإسعاف من الوصول إلى الشابين، حتى تأكدوا من استشهادهما، متابعةً أنه جرى نقل جثماني الشهيدين إلى مركز طوارئ يعبد.